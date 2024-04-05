Синоптик Леус спрогнозировал летнюю погоду в Москве в начале недели

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что в начале следующей недели ожидается тёплая погода.

«В понедельник и вторник температура снова будет уже практически летняя — около +20 °С», — сказал он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, в целом вся следующая рабочая неделя ожидается тёплой, но к выходным метеоусловия в столичном регионе снова могут начать портиться.

«Оставшаяся часть апреля сохранит эти неустойчивые черты. Нас ждёт ещё не одна волна холода. Может, они и не будут такими резкими и контрастными, как в этот раз, но в этом месяце весенний, каким он и должен быть, характер погоды сохранится», — добавил Леус.

Со своей стороны, главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала, что уже воскресная ночь в столице будет с положительной температурой.

«В Москве это будет +4...+6 °C. И дневная температура уже вернётся к комфортным для нас значениям, в городе +14...+16 °C. Такая же температура будет и по Московской области. Правда, ветер будет сохранять северо-западное направление, но уже он будет не столь сильным», — сообщила эксперт.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что меняющийся климат приводит к увеличению числа опасных погодных явлений во всём Северном полушарии.