Врач Поташёва: не стоит считать отказ от глютена принципом здорового питания
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Важно сказать, что очень часто люди подменяют понятия «здоровое питание» и «исключение глютена»: они просто заменяют вредные глютеновые продукты такими же вредными безглютеновыми, что наносит одинаковый вред здоровью», — сказала она в беседе с Life.ru.
По её словам, если правильно сбалансировать питание овощами, листовой зеленью, крупами, белком, а также использовать здоровые жиры, то проблем со здоровьем при отказе от глютена не возникнет.
«Сбалансировать рацион, используя безглютеновые продукты, можно, и это сделать не сложно, потому что достаточно доступных круп, заменяющих глютен: рис, гречка, кукуруза, киноа, есть и более экзотические варианты», — считает Поташёва.
Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.