Врач Поташёва: не стоит считать отказ от глютена принципом здорового питания

Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Алёна Поташёва заявила, что не стоит считать отказ от глютена одним из принципов здорового питания.

Важно сказать, что очень часто люди подменяют понятия «здоровое питание» и «исключение глютена»: они просто заменяют вредные глютеновые продукты такими же вредными безглютеновыми, что наносит одинаковый вред здоровью», — сказала она в беседе с Life.ru.

По её словам, если правильно сбалансировать питание овощами, листовой зеленью, крупами, белком, а также использовать здоровые жиры, то проблем со здоровьем при отказе от глютена не возникнет.

«Сбалансировать рацион, используя безглютеновые продукты, можно, и это сделать не сложно, потому что достаточно доступных круп, заменяющих глютен: рис, гречка, кукуруза, киноа, есть и более экзотические варианты», — считает Поташёва.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.



