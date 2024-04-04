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Врач Поташёва: не стоит считать отказ от глютена принципом здорового питания

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Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Алёна Поташёва заявила, что не стоит считать отказ от глютена одним из принципов здорового питания.
Врач Поташёва: не стоит считать отказ от глютена принципом здорового питания
  • Gettyimages.ru

Важно сказать, что очень часто люди подменяют понятия «здоровое питание» и «исключение глютена»: они просто заменяют вредные глютеновые продукты такими же вредными безглютеновыми, что наносит одинаковый вред здоровью», — сказала она в беседе с Life.ru.

По её словам, если правильно сбалансировать питание овощами, листовой зеленью, крупами, белком, а также использовать здоровые жиры, то проблем со здоровьем при отказе от глютена не возникнет.

«Сбалансировать рацион, используя безглютеновые продукты, можно, и это сделать не сложно, потому что достаточно доступных круп, заменяющих глютен: рис, гречка, кукуруза, киноа, есть и более экзотические варианты», — считает Поташёва.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.

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