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Врач Уланкина рассказала о последствиях переизбытка натрия в организме

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Эксперт лаборатории «Гемотест», врач Ольга Уланкина рассказала, какими могут быть последствия переизбытка натрия в организме.
Врач Уланкина рассказала о последствиях переизбытка натрия в организме
  • Gettyimages.ru

«При недостатке этого элемента организм не может нормально работать. Но с дефицитом натрия современный человек сталкивается крайне редко. Куда чаще мы употребляем избыточное количество натрия, который содержится в обычной поваренной соли», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, привычка излишне подсаливать пищу, употреблять полуфабрикаты и фастфуд может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

Как отметила Уланкина, при большом количестве натрия усиливается жажда, создаётся дополнительная нагрузка на почки, повышается риск образования почечных камней.

Избыток натрия способен привести и к нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.

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