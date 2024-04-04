В лесах Подмосковья уберут более 100 навалов мусора

В лесах Московской области в 2024 году ликвидируют более 100 навалов мусора, заявил глава регионального Минсельхозпрода Владислав Мурашов.

Об этом сообщает телеканал «360».

«В 2024 году из бюджета Московской области городским округам на эту работу выделено 189,45 млн рублей. И наша общая задача — так использовать эти средства, чтобы в подмосковных лесах было чисто, а жители получали удовольствие от общения с природой», — сказал Мурашов.

Он также отметил, что с 2022-го года полномочия по сбору, транспортировке и утилизации мусора в регионе лежат на муниципалитетах.

Ранее сообщалось, что в Башкирии построили новый мусоросортировочный комплекс.