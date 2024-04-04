В лесах Подмосковья уберут более 100 навалов мусора
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Об этом сообщает телеканал «360».
«В 2024 году из бюджета Московской области городским округам на эту работу выделено 189,45 млн рублей. И наша общая задача — так использовать эти средства, чтобы в подмосковных лесах было чисто, а жители получали удовольствие от общения с природой», — сказал Мурашов.
Он также отметил, что с 2022-го года полномочия по сбору, транспортировке и утилизации мусора в регионе лежат на муниципалитетах.
Ранее сообщалось, что в Башкирии построили новый мусоросортировочный комплекс.