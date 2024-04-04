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Диетолог Дианова рассказала о признаках дефицита витаминов А, B, C и D

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Диетолог Нурия Дианова перечислила симптомы дефицита витаминов А, B, C и D в организме.
Диетолог Дианова рассказала о признаках дефицита витаминов А, B, C и D
  • Gettyimages.ru

«Сухость кожи может быть связана с дефицитом витаминов А, С, а может и с недостатком цинка. Если язык с отпечатками, как географический, — это часто связано с дефицитом целой группы витаминов В», — заявила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметила специалист, ломкость волос, их выпадение, сухость кожи, слабость указывают на недостаток железа и витамина С.

Риск перелома костей, развитие остеопороза возникает при дефиците витамина D.

«Можно принимать кальций, но без коррекции витамина D кальций не будет работать. Эта проблема может возникнуть также и у мужчин после 50 лет», — заключила диетолог.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.

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