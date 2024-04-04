Инструктор Антонов рассказал о пользе воды с лимоном при длительных прогулках
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«Витамин C в лимоне будет полезен для процессов жиросжигания», — заявил эксперт в беседе с РИАМО.
Как отметил специалист, чтобы прогулка приносила максимальную пользу и не становилась причиной истощения, необходимо постоянно пополнять ресурсы организма.
«Если прогулка больше часа, то лучше взять с собой какой-то перекус в виде медленных углеводов и белка. Оптимально брать энергетические или протеиновые батончики — они сейчас широко доступны», — заключил инструктор.
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