Инструктор Антонов рассказал о пользе воды с лимоном при длительных прогулках

Старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов рекомендовал на длительные прогулки брать с собой воду с лимоном.

«Витамин C в лимоне будет полезен для процессов жиросжигания», — заявил эксперт в беседе с РИАМО.

Как отметил специалист, чтобы прогулка приносила максимальную пользу и не становилась причиной истощения, необходимо постоянно пополнять ресурсы организма.

«Если прогулка больше часа, то лучше взять с собой какой-то перекус в виде медленных углеводов и белка. Оптимально брать энергетические или протеиновые батончики — они сейчас широко доступны», — заключил инструктор.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.