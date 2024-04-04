Учёный Бычков рассказал, что делать при появлении шаровой молнии
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«Если же шаровая молния появилась вблизи, то лучше не двигаться и подождать, пока она переместится дальше. То есть если она попала в комнату, то лучше, чтобы её потоком воздуха унесло куда-нибудь из близости от человека», — заявил эксперт в беседе с ОТР.
Как отметил специалист, шаровая молния обладает большим химическим зарядом и может выделить энергию электрического тока.
«Это крайне опасное явление», — заключил физик.
Ранее Бычков рассказал об экспериментах с шаровыми молниями.