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Учёный Бычков рассказал, что делать при появлении шаровой молнии

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Ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ, доктор физико-математических наук, академик РАЕН Владимир Бычков рассказал о действиях, которые необходимо предпринять при появлении шаровой молнии.
Учёный Бычков рассказал, что делать при появлении шаровой молнии
  • Gettyimages.ru

«Если же шаровая молния появилась вблизи, то лучше не двигаться и подождать, пока она переместится дальше. То есть если она попала в комнату, то лучше, чтобы её потоком воздуха унесло куда-нибудь из близости от человека», — заявил эксперт в беседе с ОТР.

Как отметил специалист, шаровая молния обладает большим химическим зарядом и может выделить энергию электрического тока.

«Это крайне опасное явление», — заключил физик.

Ранее Бычков рассказал об экспериментах с шаровыми молниями.

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