В Самарской области отремонтируют усадьбу Самариных
Об этом сообщает sovainfo.ru.
В ходе ремонта в одноэтажном кирпичном здании постройки конца XIX века проведут архитектурно-строительные работы, восстановят отопление, вентиляцию, водоотведение, электроснабжение.
Также обустроят газопровод, канализацию, пожарные резервуары и сигнализацию.
Кроме того, запланированы благоустройство и озеленение территории, установка декоративных объектов.
Ранее сообщалось, что в Казани отреставрируют библиотеку XIX века.