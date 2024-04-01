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В Самарской области отремонтируют усадьбу Самариных

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В селе Приволжье Самарской области отремонтируют объект культурного наследия регионального значения — усадьбу Самариных.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

В ходе ремонта в одноэтажном кирпичном здании постройки конца XIX века проведут архитектурно-строительные работы, восстановят отопление, вентиляцию, водоотведение, электроснабжение.

Также обустроят газопровод, канализацию, пожарные резервуары и сигнализацию.

Кроме того, запланированы благоустройство и озеленение территории, установка декоративных объектов.

Ранее сообщалось, что в Казани отреставрируют библиотеку XIX века.

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