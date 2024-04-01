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Психолог Забатурина назвала переедание естественной реакцией на стресс

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Психолог по расстройствам пищевого поведения, эксперт сервиса здоровых готовых рационов с доставкой Grow Food Ксения Забатурина заявила, что переедание является естественной реакцией организма на стресс.
Психолог Забатурина назвала переедание естественной реакцией на стресс
  • Gettyimages.ru
  • © The Good Brigade

Во время сильного напряжения и переживаний надпочечники выделяют в кровь гормоны, которые приводят к напряжению нервной системы. Преобладание гормона кортизола влечёт за собой избыточное употребление еды, заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметила специалист, человек может развить в себе навык нормального питания во время стресса.

В первую очередь — это регулярные приёмы пищи.

«Стресс часто приводит к хаосу и дезорганизации, это может затронуть и режим питания. Важно не нарушать привычный график, поскольку сбой может привести к чрезмерному голоданию или перееданию, что негативно скажется на организме», — сказала эксперт.

Ранее психолог Анна Белявская в беседе с телеканалом «360» рассказала, с помощью каких упражнений можно снять стресс и вернуть спокойствие.

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