В Курганской области прокомментировали ситуацию с паводками
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал регионального правительства.
«В Каратомарском водохранилище, которое может повлиять на паводковую обстановку на территории Курганской области, пока всё в штатном режиме», — рассказал Носков.
Он также отметил, что снизился уровень воды в реке Исети. В реке Тобол уровни воды сохраняются.
Правительство региона взаимодействуют с Казгидрометом и департаментом гражданской защиты Костанайской области.
Ранее сообщалось, что в Казани ввели режим повышенной готовности в связи с весенним половодьем.