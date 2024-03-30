В Курганской области прокомментировали ситуацию с паводками

Замгубернатора Курганской области Станислав Носков прокомментировал ситуацию с паводками в регионе.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал регионального правительства.

«В Каратомарском водохранилище, которое может повлиять на паводковую обстановку на территории Курганской области, пока всё в штатном режиме», — рассказал Носков.

Он также отметил, что снизился уровень воды в реке Исети. В реке Тобол уровни воды сохраняются.

Правительство региона взаимодействуют с Казгидрометом и департаментом гражданской защиты Костанайской области.

Ранее сообщалось, что в Казани ввели режим повышенной готовности в связи с весенним половодьем.