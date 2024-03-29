Биолог Лукашевич: первой в Подмосковье зацветёт мать-и-мачеха

Начальник отдела лесопатологического обследования Мособллеса комитета лесного хозяйства Московской области, кандидат биологических наук Руслан Лукашевич заявил, что первой в регионе зацветёт мать-и-мачеха.

«Мы не можем обмануть природу, и в любом случае первое, что у нас зацветёт, это, как ни удивительно, мать-и-мачеха. Она всегда цветёт примерно в одно и то же время. Это отнюдь не редкое растение, оно встречается везде, в первую очередь по обочинам дорог. Оно сразу бросается в глаза, поскольку это яркие, жёлтые цветки, а все мы за зиму соскучились по яркому цвету», — сказал он в беседе с «Радио 1».

По его словам, практически одновременно в регионе зацветают орешник и серая ольха.

Как добавил Лукашевич, процесс оттаивания земли и начало сокодвижения у растений определяют природные ритмы.

Ранее сообщалось, что в «Аптекарском огороде» МГУ зацвели подснежники.