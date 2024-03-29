RT в Telegram
Подпишись

Биолог Лукашевич: первой в Подмосковье зацветёт мать-и-мачеха

Короткая ссылка
Начальник отдела лесопатологического обследования Мособллеса комитета лесного хозяйства Московской области, кандидат биологических наук Руслан Лукашевич заявил, что первой в регионе зацветёт мать-и-мачеха.
Биолог Лукашевич: первой в Подмосковье зацветёт мать-и-мачеха
  • Gettyimages.ru

«Мы не можем обмануть природу, и в любом случае первое, что у нас зацветёт, это, как ни удивительно, мать-и-мачеха. Она всегда цветёт примерно в одно и то же время. Это отнюдь не редкое растение, оно встречается везде, в первую очередь по обочинам дорог. Оно сразу бросается в глаза, поскольку это яркие, жёлтые цветки, а все мы за зиму соскучились по яркому цвету», — сказал он в беседе с «Радио 1».

По его словам, практически одновременно в регионе зацветают орешник и серая ольха.

Как добавил Лукашевич, процесс оттаивания земли и начало сокодвижения у растений определяют природные ритмы.

Ранее сообщалось, что в «Аптекарском огороде» МГУ зацвели подснежники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить