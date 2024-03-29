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Трихолог Толстоносова рассказала о правильном способе расчёсывания волос

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Трихолог, нутрициолог Виктория Толстоносова рассказала, как правильно расчёсывать волосы.

«Важный момент — это подходящая расчёска. Её выбор зависит от нескольких параметров: состояния и структуры волос, ваших пожеланий. Обязательно ухаживайте за расчёской», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, волосы достаточно расчёсывать два раза в день, причём желательно, чтобы они были сухие.

Для мокрых волос рекомендуется использовать расчёску с широкими зубчиками или специальную щётку для разглаживания волос.

Также желательно использовать увлажняющие спреи или масла для защиты от повреждений.

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