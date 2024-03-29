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Продажи рассады выросли на 12% в интернет-сервисах

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Продажи рассады с помощью интернет-сервисов и маркетплейсов выросли на 12%.
Продажи рассады выросли на 12% в интернет-сервисах
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на «Авито».

Согласно проведённому исследованию, в лидерах продаж оказались саженцы голубики, мяты и пиона.

Пик продаж рассады огурцов и помидоров придётся на май.

Крупные маркетплейсы предлагают саженцы, корни и клубни, которые легче переносят перепады температур и не требуют особых условий при транспортировке.

Также в исследовании говорится, что частники активно публикуют информацию о своих лучших сортах и принимают предоплату на выращивание растений.

Ранее директор департамента недвижимости федерального проекта «Цифровые СНТ» Фёдор Мезенцев дал рекомендации по подготовке дачного дома к новому сезону.

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