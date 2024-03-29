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Стала известна дата выхода политического триллера «Спойлер»

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Объявлена дата выхода политического сериала «Спойлер», снятого по сценарию писателя Сергея Минаева. Кроме того, в сети вышел трейлер проекта.
Стала известна дата выхода политического триллера «Спойлер»
  • © Кадр из сериала «Спойлер» (2024)

Как сообщает пресс-служба «Кинопоиска», сериал стартует 18 апреля. Видео опубликовано на YouTube-канале онлайн-кинотеатра.

По сюжету в несуществующей Куйбышевской области благодаря политтехнологу страны бизнесмен Андрей Оболенский становится спойлером нынешнего губернатора Корецкого. Оболенский должен оттянуть голоса у его главного конкурента, а после снять свою кандидатуру с выборов, чтобы в итоге победу одержал Корецкий. Однако со временем карты спутываются, и становится трудно понять, кто против кого и что стоит на кону.

«Мы постарались написать историю самых сильных человеческих страстей — любви и власти. Каждый из наших героев, движимый этими двумя чувствами, разрушает всё на своём пути, сжигает себя дотла, чтобы в конце пути сделать выбор между победой и одиночеством», — цитирует слова Минаева пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Режиссёром сериала выступил Дмитрий Тюрин («Триггер»). Роли в проекте исполнили Максим Матвеев («Триггер»), Светлана Ходченкова («Мёрзлая земля»), Олег Меньшиков («Легенда №17»), Юлия Снигирь («Мастер и Маргарита»), Артём Михалков («9 рота»), Алексей Гуськов («Серебряные коньки») и другие.

Ранее в России началась работа над экранизацией книги «К себе нежно» Ольги Примаченко.

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