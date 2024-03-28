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В Удмуртии создадут учебник по истории родного края

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Удмуртия примет участие в пилотном проекте по созданию учебников истории родного края.
В Удмуртии создадут учебник по истории родного края
  • Gettyimages.ru
  • © Charnchai

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на Telegram-канал руководителя администрации главы и правительства республики Александра Журавлёва.

«Подробности написания этого материала и другие вопросы обсудили с ассоциацией «Удмурт Кенеш» и профильными министерствами — национальной политики, культуры и образования», — рассказал Журавлёв.

Также планируется создать профильную комиссию и этнокультурный сектор при Министерстве образования и науки, передаёт izh.kp.ru.

Ранее сообщалось, что в Татарстане представили толковый словарь татарского языка.

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