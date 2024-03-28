Ветеринар Земская предупредила о вреде лишнего веса для питомцев

Заведующая Красногвардейской ветеринарной клиникой Вера Земская рассказала о вреде лишнего веса для здоровья домашних животных.

Ожирение увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, способствует появлению инсулинорезистентности, ухудшает подвижность и увеличивает нагрузку на суставы, снижает качество и продолжительность жизни, заявила эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

«Иногда увеличение веса может быть сигналом заболеваний, таких как гипотиреоз (снижение функции щитовидной железы) или синдром Кушинга (избыточная выработка кортизола в организме), требующих вмешательства ветеринарных специалистов», — сказала специалист.

Земская посоветовала строго соблюдать дневную норму кормления и следить за физической активностью питомца.

«В некоторых случаях может потребоваться переход на специальные диетические корма с пониженной калорийностью и увеличенным содержанием клетчатки для улучшения насыщаемости», — заключила ветеринар.

Ранее ветеринарный врач первой категории Красногвардейской ветклиники Алексей Полевой дал рекомендации по защите домашних животных от клещей.