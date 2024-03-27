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Киселёв назвал важным мероприятием «Музыкальный марафон поддержки от звёзд «Русского Радио»

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Артист Юрий Киселёв заявил, что «Музыкальный марафон поддержки от звёзд «Русского Радио», призванный поддержать тех, кого затронула трагедия в «Крокус Сити Холле», является важным мероприятием.
Киселёв назвал важным мероприятием «Музыкальный марафон поддержки от звёзд «Русского Радио»
  • РИА Новости

«Сегодня очень важное мероприятия для нас, артистов, которые принимают участие (в этом марафоне. — RT)», — сказал он.

Киселёв назвал это не обычным концертом, а мероприятием, нацеленным на поддержку морального духа людей.

«Музыкальный марафон поддержки от звёзд «Русского Радио» прохоит 27 марта. Он призван поддержать тех, кого затронула трагедия в «Крокус Сити Холле», и всех жителей страны.

Услышать концерт можно будет в эфире радиостанции. Также есть видеотрансляция на сайте «Русского Радио» и в «Одноклассниках».

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