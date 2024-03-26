Специалист Беляева заявила о положительном влиянии шоколада на состояние кожи

Преподаватель Российского биотехнологического университета (университет РОСБИОТЕХ) Инга Беляева заявила, что шоколад положительно влияет на состояние кожи.

«Во-первых, шоколад содержит железо, кальций, витамины А, С, D и Е, которые помогают коже удерживать влагу. Не случайно какао-порошок входит в состав многих натуральных скрабов и средств для ухода, кожа после него увлажнённая и выглядит более здоровой», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, в шоколаде содержатся витамины РР, В1 и В2, а также флавонолы — подгруппа флавоноидов, растительных веществ, влияющих на активность многих ферментов.

Как отметила Беляева, в масле какао есть полезные жирные кислоты, способствующие улучшению обмена веществ.

«Добавлю, что перечисленные полезные свойства шоколада характерны только для горьких сортов, то есть тех, где содержание какао-бобов в составе не менее 60—70%», — добавила эксперт.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН рассказал о симптомах постковидного синдрома.