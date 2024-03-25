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Диетолог Королёва назвала сладкую газировку опасной для детей

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Диетолог Маргарита Королёва рассказала о вреде сладких газированных напитков для детей.
Диетолог Королёва назвала сладкую газировку опасной для детей
  • Gettyimages.ru

«Речь даже идёт не только о газировке, но и о том комплексе разных продуктов питания, которые могут употреблять дети старше семи лет», — заявила эксперт в беседе с НСН.

По её словам, напитки с искусственными красителями, консервантами и ароматизаторами оказывают негативное воздействие на состояние зубов, приводят к ожирению и нарушениям обмена веществ.

«Особенно они опасны для ослабленных детей, страдающих гастритами и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, ведущих малоподвижный образ жизни с тенденцией к набору веса», — заключила Королёва.

Ранее диетолог, эксперт по функциональному питанию ФНЦ пищевых систем РАН Александра Суржик рекомендовала употреблять в день три разных молочных продукта.

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