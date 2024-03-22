Синоптик Ильин спрогнозировал +4...+9 °С в центральной части России в выходные

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал о погоде в центральной части России в выходные.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что климатическая норма будет превышена на несколько градусов.

В Москве и Московской области ожидается +5...+7 °С. В целом по европейской части страны ожидается +4...+9 °С.

На юге России прогнозируется дневная температура до +10...+14 °С.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью НСН заявил, что в столице в выходные дни ожидаются дожди.