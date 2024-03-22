Синоптик Ильин спрогнозировал +4...+9 °С в центральной части России в выходные
В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что климатическая норма будет превышена на несколько градусов.
В Москве и Московской области ожидается +5...+7 °С. В целом по европейской части страны ожидается +4...+9 °С.
На юге России прогнозируется дневная температура до +10...+14 °С.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью НСН заявил, что в столице в выходные дни ожидаются дожди.