Почти 260 тысяч гостей посетили фестиваль ледовых скульптур в Петербурге

В Санкт-Петербурге почти 260 тыс. человек посетили фестиваль ледовых скульптур «КроншЛёд» в Петропавловской крепости в период с 8 по 17 марта.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский, пишет сайт kp.ru.

По его словам, над созданием 14 скульптур в течение двух недель трудились ведущие скульпторы из Екатеринбурга, Архангельска, Барнаула, Миасса, Невьянска, Нижнего Тагила, Петербурга, Москвы, Комсомольска-на-Амуре, Краснокамска, Рязани и казахского Актобе.

Первенство одержала работа автора Матвея Ваваева из Екатеринбурга, посвящённая петербургским котам.

Ранее телеканал «360» сообщал, что победители конкурса «Зелёный квадрат» создали арт-объекты для Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ) в Крыму.