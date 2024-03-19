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Метеоролог Позднякова спрогнозировала наступление астрономической весны 20 марта

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Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о наступлении астрономической весны в Северном полушарии 20 марта.
Метеоролог Позднякова спрогнозировала наступление астрономической весны 20 марта
  • Gettyimages.ru
  • © Stefan Rotter

«Сначала к нам пришла календарная весна, потом — метеорологическая, а вот с завтрашнего дня — астрономическая», — заявила эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

Как отметила специалист, с каждым днём температура воздуха будет повышаться.

Так, в среду и четверг дневная температура составит +4...+6 °С. В пятницу в безоблачную погоду поднимется до +6...+7 °С. В выходные воздух прогреется до +4...+9 °С.

Тёплую погоду в Москве к концу недели подтвердил и научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

«Воздушные массы будут тёплые, в связи с этим ночные температуры повысятся, они будут около 0 °С, а днём +5...+10 °С. Аналогичная ситуация прогнозируется и в воскресенье ночью — +2...+4 °С, а дневная температура составит +7...+10 °С. Совершенно апрельские значения, но более облачные. Высота сугробов постепенно будет уменьшаться, снег будет спрессовываться», — сказал синоптик.

Ранее синоптики спрогнозировали в Челябинской области 19—21 марта заморозки до -20 °С.

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