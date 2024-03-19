Леонид Ярмольник рассказал о роли царя в фильме «Летучий корабль»

Актёр Леонид Ярмольник в преддверии выхода нового фильма Ильи Учителя «Летучий корабль» в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, что сразу согласился сыграть роль царя.

Об этом пишет сайт kp.ru.

«И я даже, по-моему, ляпнул, что сценарий мне присылать не надо: я и так согласен! Потому что очень люблю Илюшу, много лет его знаю, люблю его фильм «Стрельцов». Я так рад, что пригодился ему для этой картины!» — поделился он.

По словам артиста, эту роль он ждал и репетировал всю жизнь. Ведь в «Летучем корабле» у царя те же заботы, что и у обычного человека: в семье должны быть деньги, дочь должна быть пристроена.

«А я этим занимаюсь в семье всю жизнь. Поэтому сыграл, наверное, почти самого себя, только с короной», — пошутил Ярмольник.

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