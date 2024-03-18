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Концерт памяти Ростроповича пройдёт в Оренбурге 27 марта

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Концерт «Посвящение маэстро» памяти Мстислава Ростроповича состоится в Оренбурге 27 марта.
Концерт памяти Ростроповича пройдёт в Оренбурге 27 марта
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56.

Мероприятие пройдёт в концертном зале Оренбургского государственного института искусств, который носит имя Мстислава и Леопольда Ростроповичей.

«Ежегодно 27 марта студенты и преподаватели творческого вуза отмечают знаковую дату — день рождения Мстислава Ростроповича. Музыкальным приношением великому маэстро станет концерт солистов, лауреатов всероссийских и международных конкурсов», — рассказали в областном Минкультуры.

Ранее сообщалось, что фестиваль Олега Митяева «Крепитесь, люди, скоро лето!» пройдёт 20 и 21 апреля в рамках «Марафона авторской песни России — 2023—2024: всё настоящее — детям».

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