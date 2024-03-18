Профессор Переведенцев: в Татарстане преобладает антициклональная погода
- РИА Новости
Как отметил эксперт, календарная весна начинается с 1 марта, астрономическая — с 21—23 марта, а метеорологическая наступает, когда среднесуточная температура устойчиво переходит через 0 °С.
«Сегодня у нас 18 марта, но пока признаков ранней и дружной весны нет», — цитирует Переведенцева inkazan.ru.
По словам эксперта, пока в регионе преобладает антициклональная погода и средние температуры отрицательные.
«Процесс идёт медленно, снеготаяние слабое, снег постепенно уплотняется», — добавил он.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии сохранится ясная погода с перепадом ночных и дневных температур.