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Профессор Переведенцев: в Татарстане преобладает антициклональная погода

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Профессор Казанского федерального университета Юрий Переведенцев прокомментировал погоду в Татарстане.
Профессор Переведенцев: в Татарстане преобладает антициклональная погода
  • РИА Новости

Как отметил эксперт, календарная весна начинается с 1 марта, астрономическая — с 21—23 марта, а метеорологическая наступает, когда среднесуточная температура устойчиво переходит через 0 °С.

«Сегодня у нас 18 марта, но пока признаков ранней и дружной весны нет», — цитирует Переведенцева inkazan.ru.

По словам эксперта, пока в регионе преобладает антициклональная погода и средние температуры отрицательные.

«Процесс идёт медленно, снеготаяние слабое, снег постепенно уплотняется», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии сохранится ясная погода с перепадом ночных и дневных температур.

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