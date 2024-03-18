В Москве назвали победителей нового сезона проекта «Музыка в парках»
- РИА Новости
Об этом сообщает НТВ.
Свои треки прислали почти полторы тысячи авторов из 12 стран и 181 города. Для оценки жюри были отобраны 110 кандидатов.
«У нас среди приглашённых экспертов — представители абсолютно разных музыкальных индустрий, в том числе лейблов и звукозаписывающих студий», — заявил Никита Беляков, заместитель директора Московского продюсерского центра.
Ранее сообщалось, что новый сезон «Музыки в метро» начался в Москве 25 января.