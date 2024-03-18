В Москве назвали победителей нового сезона проекта «Музыка в парках»

В Москве определили победителей нового сезона проекта «Музыка в парках».

Об этом сообщает НТВ.

Свои треки прислали почти полторы тысячи авторов из 12 стран и 181 города. Для оценки жюри были отобраны 110 кандидатов.

«У нас среди приглашённых экспертов — представители абсолютно разных музыкальных индустрий, в том числе лейблов и звукозаписывающих студий», — заявил Никита Беляков, заместитель директора Московского продюсерского центра.

Ранее сообщалось, что новый сезон «Музыки в метро» начался в Москве 25 января.