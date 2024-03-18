Олешко назвал смерть Ширвиндта катастрофой вселенского масштаба

Актёр Александр Олешко назвал смерть народного артиста России Александра Ширвиндта катастрофой вселенского масштаба.

«Это человек, который был ниточкой в другое время, к другим людям, к другим смыслам. Человек, который нам передавал эстафетную палочку, не назидательную, а от души, по-человечески. Кто это сейчас будет делать? Для нас это катастрофа вселенского масштаба. Не только для людей творческих, а вообще для всех: для зрителей, для членов семьи, для учеников, понимаете?» — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, таких людей, как Ширвиндт, не осталось.

Ранее актёр и режиссёр Игорь Золотовицкий в беседе с телеканалом «Звезда» поделился воспоминаниями об Александре Ширвиндте.