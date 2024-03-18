Диетолог Чухачева: запивать пищу не вредно для здоровья

Врач-эндокринолог, диетолог сети клиник DocMed Ольга Чухачева рассказала, что, вопреки расхожему мнению, запивать пищу жидкостью можно, однако переполнение желудка может вызвать ощущение переедания.

«Наш организм, как саморегулирующаяся система, стремится поддерживать кислотность желудочного содержимого в pH около двух, — это соответствует кислой среде. Переваривание твёрдой пищи не будет затруднено из-за питья во время еды», — объяснила врач в разговоре с «Газетой.Ru».

При этом питьё во время приёма пищи может привести к ощущению насыщения. При этом жидкость покинет желудок через 15—20 минут и чувство голода быстро вернётся, предупредила Чухачева.

Она посоветовала учитывать это при планировании дневного рациона.

Ранее психолог по расстройству пищевого поведения Анастасия Касьяненко в беседе с НСН посоветовала лечить такое заболевание комплексно.