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Диетолог Чухачева: запивать пищу не вредно для здоровья

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Врач-эндокринолог, диетолог сети клиник DocMed Ольга Чухачева рассказала, что, вопреки расхожему мнению, запивать пищу жидкостью можно, однако переполнение желудка может вызвать ощущение переедания.
Диетолог Чухачева: запивать пищу не вредно для здоровья
  • Gettyimages.ru

«Наш организм, как саморегулирующаяся система, стремится поддерживать кислотность желудочного содержимого в pH около двух, — это соответствует кислой среде. Переваривание твёрдой пищи не будет затруднено из-за питья во время еды», — объяснила врач в разговоре с «Газетой.Ru».

При этом питьё во время приёма пищи может привести к ощущению насыщения. При этом жидкость покинет желудок через 15—20 минут и чувство голода быстро вернётся, предупредила Чухачева.

Она посоветовала учитывать это при планировании дневного рациона.

Ранее психолог по расстройству пищевого поведения Анастасия Касьяненко в беседе с НСН посоветовала лечить такое заболевание комплексно.

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