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Сергей Жуков рассказал о работе в «Новой Фабрике звёзд»

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Певец Сергей Жуков рассказал о работе наставником в «Новой Фабрике звёзд». По его словам, такие шоу продолжают выполнять одну из главных функций — служить социальным лифтом для молодых артистов.
Сергей Жуков рассказал о работе в «Новой Фабрике звёзд»
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«И я совершенно не сомневаюсь, что даже в 2024 году схема сработает: мы обязательно найдём новые лица, которые ещё долго будут радовать нас своим творчеством. А соцсети при правильном использовании помогут им закрепиться на музыкальном Олимпе», — заявил Жуков в беседе с «Газетой.Ru».

По его мнению, в проекте удалось собрать талантливый состав конкурсантов, и конкуренция была «очень жёсткая».

Ранее сообщалось, что фестиваль Олега Митяева «Крепитесь, люди, скоро лето!» пройдёт 20 и 21 апреля в рамках «Марафона авторской песни России — 2023—2024: всё настоящее — детям».

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