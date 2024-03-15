Сергей Жуков рассказал о работе в «Новой Фабрике звёзд»

Певец Сергей Жуков рассказал о работе наставником в «Новой Фабрике звёзд». По его словам, такие шоу продолжают выполнять одну из главных функций — служить социальным лифтом для молодых артистов.

«И я совершенно не сомневаюсь, что даже в 2024 году схема сработает: мы обязательно найдём новые лица, которые ещё долго будут радовать нас своим творчеством. А соцсети при правильном использовании помогут им закрепиться на музыкальном Олимпе», — заявил Жуков в беседе с «Газетой.Ru».

По его мнению, в проекте удалось собрать талантливый состав конкурсантов, и конкуренция была «очень жёсткая».

Ранее сообщалось, что фестиваль Олега Митяева «Крепитесь, люди, скоро лето!» пройдёт 20 и 21 апреля в рамках «Марафона авторской песни России — 2023—2024: всё настоящее — детям».