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Сергей Жуков рассказал подробности о сериале «Камера Мотор»

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Певец Сергей Жуков рассказал подробности о сериале «Камера Мотор».
Сергей Жуков рассказал подробности о сериале «Камера Мотор»
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Мы хотели снять сериал для широкой аудитории и подумали, что ностальгическая комедия — это любопытный жанр. А уже потом наполнили её деталями экшна и романтической истории», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, сценарий писали талантливые авторы, которые решили сделать главного героя романтичным парнем, влюблённым в мир кино.

«Из-за нелепой ошибки он лишается свободы — попадает в места не столь отдалённые. Но внутреннюю свободу не отнять, поэтому в колонии-поселении он начинает творить — и вместе с другими заключёнными переснимает голливудские хиты», — сообщил Жуков.

Он отметил, что большая часть съёмок прошла в Тверской области.

Ранее якутский режиссёр Степан Бурнашев сравнил кинотеатры и онлайн-платформы.

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