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МЧС выпустило экстренное предупреждение в Свердловской области из-за ветра

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В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области предупредили жителей региона, что, согласно обновлённым данным, 15—16 марта порывы ветра в регионе могут достигать 25 м/с.
МЧС выпустило экстренное предупреждение в Свердловской области из-за ветра
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

В ведомстве просят жителей региона соблюдать бдительность и не забывать о мерах безопасности.

Накануне ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому округу выпустило предупреждение о штормовом ветре до 20 м/с и морозах до -30 °С на Ямале.

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