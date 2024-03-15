МЧС выпустило экстренное предупреждение в Свердловской области из-за ветра

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области предупредили жителей региона, что, согласно обновлённым данным, 15—16 марта порывы ветра в регионе могут достигать 25 м/с.

РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU. В ведомстве просят жителей региона соблюдать бдительность и не забывать о мерах безопасности. Накануне ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому округу выпустило предупреждение о штормовом ветре до 20 м/с и морозах до -30 °С на Ямале.