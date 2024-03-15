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В Челябинской области предупредили о неблагоприятных метеоусловиях в семи городах

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В Челябинской области предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) в семи городах с 17 по 18 марта.
В Челябинской области предупредили о неблагоприятных метеоусловиях в семи городах
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу.

«В Челябинске с 5:00 17 марта до 19:00 18 марта ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей. Причина — слабый ветер и инверсия», — говорится в сообщении.

НМУ первой степени также объявлены в Магнитогорске, Карабше, Коркине, Сатке, Аше и Златоусте.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о весенней погоде в Москве в выходные.

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