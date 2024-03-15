Концерт «Звёзды Русского Радио» прошёл в Воронеже

В Воронеже прошёл концерт «Звёзды Русского Радио», участниками которого стали Марко Радинович, Юлианна Караулова и Natan.

Об этом сообщили в пресс-службе «Русского Радио».

«Я рада подарить хорошее настроение людям и получила огромное удовольствие сама. Я обожаю свою работу, петь для людей — это мощный энергообмен. Очень люблю Воронеж, здесь всегда приветливые, доброжелательные, гостеприимные люди», — заявила Караулова.

По её словам, такие концерты очень важны.

Депутат Воронежской областной Думы от фракции ЛДПР Павел Большов вручил сертификат на один миллион рублей бойцу, подбившему в зоне СВО тяжёлую бронетехнику западного производства.

«Такие концерты очень важны и в городах, и на прифронтовых территориях: это точно способствует повышению боевого духа ребят», — отметил он.

Кроме того, артисты поздравили зрительниц с прошедшим 8 Марта.