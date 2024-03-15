Концерт «Звёзды Русского Радио» прошёл в Воронеже
- globallookpress.com
- © Alexey Belkin/Business Online
Об этом сообщили в пресс-службе «Русского Радио».
«Я рада подарить хорошее настроение людям и получила огромное удовольствие сама. Я обожаю свою работу, петь для людей — это мощный энергообмен. Очень люблю Воронеж, здесь всегда приветливые, доброжелательные, гостеприимные люди», — заявила Караулова.
По её словам, такие концерты очень важны.
Депутат Воронежской областной Думы от фракции ЛДПР Павел Большов вручил сертификат на один миллион рублей бойцу, подбившему в зоне СВО тяжёлую бронетехнику западного производства.
«Такие концерты очень важны и в городах, и на прифронтовых территориях: это точно способствует повышению боевого духа ребят», — отметил он.
Кроме того, артисты поздравили зрительниц с прошедшим 8 Марта.