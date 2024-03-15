Диетолог Михалёва посоветовала не есть мясо и шоколад перед сном
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Кофеин стимулирует определённые рецепторы в мозге и вызывает чувство бодрости и прилив энергии, что может препятствовать сну, объяснила специалист в беседе с «Газетой.Ru».
Кроме того, не рекомендуется перед сном есть тяжёлую пищу: жареное мясо, фастфуд, жирные соусы, так как они могут вызвать дискомфорт в ЖКТ, что помешает заснуть, отметила эндокринолог.
Это также относится к белковым продуктам, которые длительно стимулируют пищеварение и могут вызывать тяжесть в желудке, нарушая сон, заключила Михалёва.
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