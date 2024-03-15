Диетолог Михалёва посоветовала не есть мясо и шоколад перед сном

Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники» кандидат медицинских наук Оксана Михалёва назвала продукты, которые могут провоцировать бессонницу. Это прежде всего кофеин, который содержится в кофе, крепком чае, шоколаде.

Кофеин стимулирует определённые рецепторы в мозге и вызывает чувство бодрости и прилив энергии, что может препятствовать сну, объяснила специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Кроме того, не рекомендуется перед сном есть тяжёлую пищу: жареное мясо, фастфуд, жирные соусы, так как они могут вызвать дискомфорт в ЖКТ, что помешает заснуть, отметила эндокринолог.

Это также относится к белковым продуктам, которые длительно стимулируют пищеварение и могут вызывать тяжесть в желудке, нарушая сон, заключила Михалёва.

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