В Удмуртии 15 марта ожидается ветер до 17 м/с

По данным Гидрометцентра Удмуртии, в пятницу, 15 марта, на территории республики ожидается сильный ветер.

Об этом информирует izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Согласно прогнозу, «местами по республике ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 15—17 м/с».

Жителей просят соблюдать правила безопасности.

Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о вероятности нехватки пресной воды в Европе в будущем. По его мнению, это реально существующий риск.