В Удмуртии 15 марта ожидается ветер до 17 м/с
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Об этом информирует izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
Согласно прогнозу, «местами по республике ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 15—17 м/с».
Жителей просят соблюдать правила безопасности.
Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о вероятности нехватки пресной воды в Европе в будущем. По его мнению, это реально существующий риск.