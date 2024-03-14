В Омске рассказали о программе мероприятий масленичных гуляний

В Омске анонсировали программу массовых масленичных гуляний 16—17 марта.

Об этом сообщает gorod55.ru.

В разных районах области и региональной столице пройдут концерты, конкурсы, мастер-классы по изготовлению тряпичной куклы, скачки на кочерге и ухвате, бои мешками, блинные потехи, катание масленичного колеса, забавы с валенками, забег в носках и в тапках-гигантах.

Участники мероприятий не только попробуют блины, но и ознакомятся с народным славянским праздником и его традициями.

Ранее сообщалось, что в рамках фестиваля «Московская Масленица» пройдёт более 1 тыс. мастер-классов.