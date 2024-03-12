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В Союзе дачников Подмосковья дали советы по подготовке к сезону

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Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Московской области Никита Чаплин дал рекомендации по подготовке к новому сезону.

«Убрать налетевший мусор можно уже сейчас. А чуть позже, когда земля просохнет, сгребаем листья, ветки, сухую траву. Только очень аккуратно, чтобы не повредить саженцы», — заявил эксперт в беседе с Life.ru.

Как отметил депутат, если на газонах есть грибковый белёсый налёт, то его необходимо обработать аэратором и подкормить азотными удобрениями.

По словам специалиста, в марте можно начать сеять томаты, перцы, баклажаны.

«После посева культур на грядках вы можете использовать мульчу, такую как солома или опилки, чтобы удержать влагу и предотвратить рост сорняков», — добавил эксперт.

Ранее Никита Чаплин заявил, что в преддверии дачного сезона было бы правильно открыть «единое окно» для дачников в МФЦ.

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