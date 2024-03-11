Круговой маршрут по стене Нижегородского кремля откроют после таяния снега

В Нижнем Новгороде сообщили, что круговой маршрут по городской кремлёвской стене будет доступен в начале апреля.

Об этом пишет сайт pravda-nn.ru со ссылкой на региональное Министерство культуры.

Маршрут откроют после того, как полностью растает снег и пройдут сильные заморозки. Это делается в целях безопасности посетителей: каменные ступени обледеневают, и по ним становится опасно ходить. Сами ступени — каждая по 40 см в высоту — сделаны из известняка, который легко впитывает влагу и зимой покрывается толстым слоем льда.

Ранее сообщалось, что Мостуризм 8—17 марта организует бесплатные экскурсии по центру столицы, приуроченные к празднованию Масленицы.