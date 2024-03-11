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На Russpass опубликовали литературные аудиоэкскурсии по Москве

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Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о серии литературных аудиоэкскурсий по столице.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

Экскурсии посвящены городским местам, где жили, работали и отдыхали известные писатели.

Один из маршрутов создан в честь Александра Пушкина.

«В подборку также вошли прогулки по местам, связанным с судьбами Сергея Есенина, Михаила Булгакова и Александра Островского. Слушатели познакомятся с такими достопримечательностями, как Дом-музей Бориса Пастернака в Переделкине и памятник Максиму Горькому у Белорусского вокзала», — сказала Сергунина.

Подробно о маршрутах литературных аудиоэкскурсий можно узнать на сайте сервиса.

Ранее сообщалось, что в Москве пройдёт цикл лекций по случаю 180-летия Римского-Корсакова.

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