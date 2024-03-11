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Синоптик Вильфанд спрогнозировал потепление в Москве и области на неделе

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Московском регионе на текущей неделе ожидается большая разница дневных и ночных температур — от -11 °С до +3…+5 °С.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По его словам, самым тёплым днём недели станет суббота, 16 марта, когда дневная температура в столице и области может достичь +9 °С, что на четыре градуса выше климатической нормы.

Однако преждевременно полагать, что весна уже наступила, предупредил Вильфанд.

«Будут ещё и понижения температуры, это нормальные весенние процессы. Это естественная, нормальная весна», — резюмировал синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал наступление метеорологической весны в Москве 15 марта.

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