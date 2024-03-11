Синоптик Вильфанд спрогнозировал потепление в Москве и области на неделе
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
По его словам, самым тёплым днём недели станет суббота, 16 марта, когда дневная температура в столице и области может достичь +9 °С, что на четыре градуса выше климатической нормы.
Однако преждевременно полагать, что весна уже наступила, предупредил Вильфанд.
«Будут ещё и понижения температуры, это нормальные весенние процессы. Это естественная, нормальная весна», — резюмировал синоптик.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал наступление метеорологической весны в Москве 15 марта.