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Врач Барегамян назвала сухофрукты самыми полезными сладостями

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Гастроэнтеролог, специалист по УЗИ Центра молекулярной диагностики CMD Щёлково ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Парандзем Барегамян рекомендовала заменить в своём рационе сладости на сухофрукты.

«Фрукты и овощи можно употреблять в любом виде: свежие, приготовленные, консервированные, сухие и в виде 100% сока. Самым лучшим считается употребление овощей и фруктов из разных цветовых групп (белой, жёлто-оранжевой, зелёной, красной и фиолетовой), в сыром и готовом виде, в течение дня», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, сухофрукты полезны для иммунитета, сердца, мозга, кожи, кишечника благодаря содержащимся в них клетчатке, антиоксидантам, витаминам и минералам.

Гастроэнтеролог добавила, что в день нужно съедать не менее 400 г фруктов, овощей и ягод.

Ранее кандидат медицинских наук врач-диетолог Андрей Бобровский предложил на праздники дарить фрукты вместо шоколада.

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