В Выборгском замке установят памятник коту Филимону
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу музея.
«Память о коте Филимоне жива и спустя год: пользователи регулярно публикуют посты в соцсетях и хранят фотографии в телефонах. Мы решили поставить ему памятник: пушистый символ, одетый в пальтишко, украсит нижний двор Выборгского замка ближе к лету», — рассказали в пресс-службе организации.
Эскизы памятника подготовила член Союза художников России Лаура Свидерская.
Уточняется, что служитель музея кот Филимон скончался год назад.
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