В Выборгском замке установят памятник коту Филимону

В Выборгском объединённом музее-заповеднике установят памятник бывшему работнику учреждения — коту Филимону.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу музея.

«Память о коте Филимоне жива и спустя год: пользователи регулярно публикуют посты в соцсетях и хранят фотографии в телефонах. Мы решили поставить ему памятник: пушистый символ, одетый в пальтишко, украсит нижний двор Выборгского замка ближе к лету», — рассказали в пресс-службе организации.

Эскизы памятника подготовила член Союза художников России Лаура Свидерская.

Уточняется, что служитель музея кот Филимон скончался год назад.

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