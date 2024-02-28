Специалист Масалитина рассказала об особенностях ухода за кожей весной
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По её словам, после зимы кожа лица обычно пересушена, обезвожена и шелушится от холода, ветра и низкой влажности.
«Весной стоит использовать маски, сыворотки и кремы с увлажняющим эффектом. При выборе крема нужно отдать предпочтение средствам с антиоксидантами, ведь именно они продлевают срок жизни клетки, участвуют в кислородном обмене, поддерживают тонус и упругость кожи», — цитирует эксперта издание «Вести Подмосковья».
Масалитина отметила, что начало весны — хорошее время для курса пилинга.
Ранее врач-невролог, ассистент кафедры неврологии факультета дополнительного профессионального образования РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России кандидат медицинских наук Инна Филатова в беседе с сайтом kp.ru рассказала о типах головной боли.