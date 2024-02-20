Диетолог Соломатина назвала недостатки растительного молока

Диетолог Елена Соломатина заявила, что растительное молоко никогда не сравнится с натуральным по полезности для организма.

«Любое растительное молоко никогда не заменит настоящее. Его можно называть «молочко», как угодно. Для снятия косметики у нас тоже «молочко», это не значит, что это идентично», — заявила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметила специалист, в растительном молоке присутствуют не все аминокислоты и другие компоненты, имеющиеся в натуральном молоке.

Также, по словам Соломатиной, на протяжении веков у нас выработалась генетическая необходимость в употреблении именно натурального молока.

«Изменение пищевых привычек ломает достаточно стройную систему, которая вырабатывалась веками. Новые продукты нужны, но не нужно сразу заменять. Это можно вводить, но нельзя исключать те продукты, к которым мы привыкли», — заключила диетолог.

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