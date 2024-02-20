Диетолог Дианова назвала противопоказания к интервальному голоданию

Диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова перечислила противопоказания к интервальному голоданию.

«Интервальное голодание создаёт дефицит калорий, другой вопрос — нужно ли это всем и к чему это может приводить», — заявила эксперт в беседе с Общественной службой новостей.

Как отметила специалист, людям с желчекаменной и мочекаменной болезнями, панкреатитом, язвой, колитом, воспалением кишечника важен режим питания. Для них интервальное голодание нежелательно.

«Если у вас есть такая задача — похудеть, то лучше делать это медленно. Так будет полезнее для кожи и психики. Надо выбрать для себя стратегию», — заключила диетолог.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.