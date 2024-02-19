В Подмосковье появятся мобильные ветеринарные станции

В Московской области планируют создать мобильные ветеринарные станции, заявил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Об этом сообщает телеканал «360».

По словам Воскресенского, выездные ветслужбы пользуются популярностью у жителей Подмосковья.

«Мы решили развивать эти выездные клиники и дальше. В Московской области много деревень, жителям которых в силу возраста или дальних дорог тяжело добраться самим до наших заведений. Мы решили приезжать к ним», — сказал он.

В специально оборудованных мобильных станциях можно получить консультацию, сделать прививку и провести мини-операцию питомцу.

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