В Подмосковье появятся мобильные ветеринарные станции
Об этом сообщает телеканал «360».
По словам Воскресенского, выездные ветслужбы пользуются популярностью у жителей Подмосковья.
«Мы решили развивать эти выездные клиники и дальше. В Московской области много деревень, жителям которых в силу возраста или дальних дорог тяжело добраться самим до наших заведений. Мы решили приезжать к ним», — сказал он.
В специально оборудованных мобильных станциях можно получить консультацию, сделать прививку и провести мини-операцию питомцу.
Ранее ветеринарный врач, зоопсихолог Донской государственной ветклиники Наталья Левченко рассказала, как животные выражают свои чувства к человеку.