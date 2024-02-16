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На маршруте Ростов — Таганрог 23 Февраля и 8 Марта запустят ретропоезд

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В Минтрансе Ростовской области рассказали о ретропоезде на паровозной тяге, который выйдет на маршрут Ростов — Таганрог 23 Февраля и 8 Марта.
На маршруте Ростов — Таганрог 23 Февраля и 8 Марта запустят ретропоезд
  • © mindortrans.donland.ru

Об этом сообщает rostovgazeta со ссылкой на пресс-службу регионального Минтранспорта.

Как отметили в ведомстве, поезд будет отправляться из Ростова в Таганрог в 09:35.

До обратного отправления в Ростов в 16:30 пассажиры смогут прогуляться по Таганрогу, познакомиться с его историей и достопримечательностями.

Ранее сообщалось, что на природных территориях Ямало-Ненецкого автономного округа появятся специальные туристические зоны.

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