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В Сарапуле установят скульптуру художника Владимира Суровцева

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Скульптор, художник и актёр Владимир Суровцев посетил Сарапул (Удмуртия) для выбора места установки своей новой работы.
В Сарапуле установят скульптуру художника Владимира Суровцева
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

Об этом сообщил глава города Виктор Шестаков на личной странице в соцсети «ВКонтакте», информирует ИА «Удмуртия».

«Вместе с коллегами обошли всю центральную часть города, чтобы определить, где предстоит встать новой авторской скульптуре, символу города, чья история является частью великой России», — написал мэр.

Ранее сообщалось, что в Дмитрове Московской области прошла выставка Зураба Церетели, приуроченная к 90-летию художника.

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