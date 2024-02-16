В Сарапуле установят скульптуру художника Владимира Суровцева
- РИА Новости
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Об этом сообщил глава города Виктор Шестаков на личной странице в соцсети «ВКонтакте», информирует ИА «Удмуртия».
«Вместе с коллегами обошли всю центральную часть города, чтобы определить, где предстоит встать новой авторской скульптуре, символу города, чья история является частью великой России», — написал мэр.
Ранее сообщалось, что в Дмитрове Московской области прошла выставка Зураба Церетели, приуроченная к 90-летию художника.