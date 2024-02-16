В Челябинской области 17 февраля ожидается до -40 °С

В ЦГМС Челябинской области сообщили, что аномальные 40-градусные морозы на территории региона продержатся до субботы, 17 февраля.

Об этом информирует URA.RU.

«Ночью 17 февраля в отдельных районах Челябинской области сохраняется сильный мороз до -40 °С. Температура от -26 °С до -31 °С, в горах и низинах от -35 °С до -40 °С, на крайнем западе и юге — -20…-25 °С», — сказано в сообщении.

Согласно данным, с воскресенья морозы начнут спадать. В ночь на 18 февраля самая низкая температура составит -28 °С, в ночь на 19 февраля — -25 °С. Днём будет около -12 °С.

Ранее и. о. директора Института физики и атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семёнов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал погоду на территории России, а также заявил о тенденции к потеплению климата. По его словам, страна характеризуется сильной погодной изменчивостью.