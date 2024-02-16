Синоптик Котилевская: высота сугробов в Москве достигла 62—67 см

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская рассказала, что обильные снегопады в столичный регион принёс антициклон. По её словам, Москва и область находятся на его западной периферии.

Снегопад продолжается, но он уже не даст существенного прироста снежного покрова, заявила она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Высота снега в Москве колеблется от 57 см в центре до 67 см — в Тушине и на Балчуге. Так как основной метеостанцией считается ВДНХ, то официально в Москве высота сугробов составляет 62 см», — сказала синоптик, отметив, что самая большая высота сугроба для 16 февраля составляла 63 см.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что такой большой плотности снега, как этой зимой, не было уже несколько десятилетий.